Mercoledì 29 maggio, nella sede della presidenza della Regione a Villa Devoto, verrà presentato il forum “CONNECT 2019”.

Il forum vedrà la partecipazione di oltre 600 professionisti del settore del trasporto aereo che si riuniranno per costruire alleanze e collaborazioni per dare impulso al futuro del trasporto aereo europeo nei prossimi anni. L’evento è organizzato dall’assessorato regionale del Turismo e da Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari.

Mercoledì 29 maggio alle ore 11,30, nella sede della presidenza della Regione a Villa Devoto, via Oslavia 2 a Cagliari, si terrà la conferenza stampa di presentazione del forum “CONNECT 2019”, uno dei più importanti eventi internazionali del trasporto aereo in programma dal 5 al 7 giugno a Cagliari.

