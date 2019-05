Mercoledì 29 maggio, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiglio del Rettorato, verrà presentata la nuova edizione di AteneiKa.

1.895 atleti, 13 discipline sportive, 152 squadre, 1,140 partite e duemila ore di gare, 30 concerti. Sono questi i numeri della settima edizione di “AteneiKa”, il festival di sport, musica e aggregazione (dal 31 maggio al 9 giugno presso gli spazi del CUS Cagliari in via Is Mirrionis, 3) che verrà presentato in conferenza stampa mercoledì 29 maggio, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiglio del Rettorato (via Università, 40 – Cagliari) alla presenza del Magnifico Rettore e del Prorettore Vicario con delega allo Sport, insieme con i sei Presidenti di Facoltà.

Per l’occasione verrà annunciato il passaggio del Medagliere 2018 che Corrado Zoppi – Presidente di Ingegneria e Architettura, la Facoltà che ha vinto l’anno scorso, rimetterà nella mani del Rettore. Il premio viene messo in palio e assegnato alla facoltà che conquisterà il maggior numero di medaglie d’oro durante le competizioni sportive di AteneiKa 2019.

Interverranno:

Maria Del Zompo – Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari

Francesco Mola – Prorettore Vicario dell’Ateneo

Marco Meloni – Presidente del Centro Universitario Sportivo cagliaritano

Alessio Damiano Correnti – Event Manager AteneiKa

Corrado Zoppi – Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari.

