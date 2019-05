Missione compiuta! Il Cagliari torna imbattuto dallo stadio Marassi di Genova e festeggia la salvezza matematica a 90′ dalla conclusione del campionato. Il risultato finale di 1 a 1 è quello che serviva per evitare sorprese ma lascia anche tanto amaro in bocca, perché fino a un minimo dalla fine la squadra di Rolando Maran era in vantaggio grazie ad uno straordinario goal di Leonardo Pavoletti (al 15° centro stagionale) e a negargli i tre punti è stato un calcio di rigore contestato (poi trasformato dal capitano Domenico Criscito), assegnato dall’arbitro per un fallo di braccio di Filippo Romagna, dopo una lunga verifica al VAR, sulla falsariga di quanto accadde due settimane fa a Napoli, in pieno recupero (in quel caso è costato al Cagliari un punto).

Domenica prossima, alla Sardegna Arena, contro l’Udinese (quasi salva, a quota 40 punti, dopo il 3 a 2 odierno alla Spal), saranno 90′ di festa e di arrivederci alla prossima stagione, ancora in serie A.

