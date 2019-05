Nei playoff promozione della serie D maschile di basket, la Sulcispes va alla bella con la Dinamo (sabato 4 maggio, a Sassari, alle 16.00), la Scuola Basket Miners Carbonia è stata eliminata in due partite dal Basket Uri.

La Sulcispes Sant’Antioco sabato 4 maggio, alle 16.00, affronterà la Dinamo Basket 2000, sul campo della Palestra L. Simula di via Poligono 2, a Sassari, nella bella del primo turno di playoff promozione del campionato di serie D di basket maschile. La squadra di Paolo Massidda, battuta nettamente in gara1 per 81 a 62, ha pareggiato i conti della serie nella sfida casalinga disputata domenica sera sul parquet del PalaGiacomoCabras, a Sant’Antioco, con un punteggio ancora più netto: 74 a 49. Quella di sabato sarà la sfida decisiva, chi vince va avanti, chi perde chiude la sua stagione.

Chi la sua stagione l’ha già chiusa è la Scuola Basket Miners Carbonia, battuta anche in casa sabato sera sul campo del Pallone di via Deffenu dal Basket Uri, prima in classifica al termine della “regular season“. La squadra di Marco Dessì, battuta nettamente in gara1 ad Uri per 73 a 53, nella sfida casalinga ha tenuto testa al forte avversario per oltre metà gara, poi alla distanza ha subito un parziale netto di 15 a 2, finendo sotto di una ventina di punti e nel finale è riuscita solo a ridurre il margine, chiudendo a -8: 81 a 73. Per Cau e compagni è stata una stagione ampiamente positiva, impreziosita dalla partecipazione ai playoff che, partendo dall’ottavo posto e quindi dalla sfida con la capolista, si è rivelata fuori portata.

Negli altri due quarti di finale, giochi già chiusi, a sorpresa tra Sinnai Basket e Coral Alghero, con la qualificazione della prima, settima classificata al termine della “regular season”, con due vittorie: 71 a 70 ad Alghero, 77 a 68 in casa. Ci vorrà la bella, infine, per decidere chi andrà avanti tra C.M.B. Porto Torres ed Oratorio Elmas, in programma sabato 4 maggio, alle 18.30, sul campo del Palazzetto dello Sport di via Palladio, a Porto Torres.

Allegato l’album fotografico di Scuola Basket Miners Carbonia-Basket Uri.

