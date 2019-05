Nel comune di Carbonia, in 7 sezioni su 32, il Movimento 5 Stelle è in testa con il 30,92%, davanti al PD con il 26,27% e alla Lega con il 25,15%.

Nel comune di Carbonia, in 7 sezioni su 32, il Movimento 5 Stelle è in testa con 359 voti, il 30,92%, davanti al Partito Democratico con 305 voti, il 26,27% e alla Lega con 292 voti, il 25,15%.

Live Translation

Contatore Visite 941 Oggi:

Oggi: 3097 Ieri:

Ieri: 26872 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 23 Utenti attualmente in linea: