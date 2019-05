Numerose associazioni sportive hanno partecipato stamane, a Carbonia, all’inaugurazione della “Festa del Patrimonio”.

«L’Amministrazione comunale di Carbonia ringrazia le associazioni sportive che, con i loro colori, i loro talenti e le loro coreografie, hanno contribuito fattivamente alla riuscita della giornata inaugurale della seconda edizione della “Festa del Patrimonio” – si legge in una nota -. Tantissimi atleti di varie discipline sportive hanno consentito al folto pubblico presente in piazza Roma di assistere a bellissime esibizioni a ritmo di musica.»

Live Translation

Contatore Visite 3016 Oggi:

Oggi: 4209 Ieri:

Ieri: 28100 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 53 Utenti attualmente in linea: