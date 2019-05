Nuove apparecchiature per le condotte idriche di Corso Colombo a Iglesias.

Nuove apparecchiature per le condotte di Corso Colombo a Iglesias. Proseguono gli interventi di ingegnerizzazione ed efficientamento della rete idrica al servizio della città: domani, giovedì 23 maggio 2019, i tecnici di Abbanoa installeranno una nuova valvola di sezionamento in uno dei principali nodi idraulici del centro abitato. L’intervento inizierà alle 8.30 e sarà terminato entro le 16.30: durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione idrica nelle vie Genova, Potenza, Veneto (tratto compreso tra via Genova e il civico n° 107, Crocifisso (tra via XX Settembre e il civico n° 94), Corso Colombo (tra il civico n° 2 e via Lussu).

Il servizio sarà ripristinato anticipatamente qualora gli interventi dovessero richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Complessivamente Abbanoa ha già realizzato a Iglesias quasi otto chilometri di nuove condotte e centinaia di allacci grazie a un investimento di quasi due milione di euro. Il piano è finalizzato, oltre che a una drastica riduzione delle perdite, all’ammodernamento delle reti tenendo conto delle problematiche riscontrate negli ultimi anni. Riguardano principalmente la realizzazione di nuove condotte nei tratti dove sono stati registrati frequenti disservizi all’utenza e notevoli perdite di risorsa. Le vecchie tubature erano state realizzate decenni fa con materiali inadatti oppure ormai del tutto deteriorati: ci sono tratti di rete addirittura in materiale plastico, altri in acciaio soggetto a fenomeni di corrosione e altri ancora in ghisa grigia che tende a rompersi in presenza di forti escursioni termiche. Tutte le nuove condotte, invece, saranno realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Saranno rifatti integralmente anche gli allacci alle utenze servite che potranno contare, in questo modo, su un servizio più efficiente e pressioni adeguate.

La città di Iglesias è inserita anche nei primi trenta Comuni della Sardegna dove sarà attuato il programma di ingegnerizzazione delle reti idriche. Si trattadi un modello innovativo basato sull’azione combinata di misure di campo, studi specialistici sull’assetto di rete, regolazioni e progressivi interventi strutturali sugli asset. Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un’indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite. A tale fase segue la diagnosi, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale. Gli interventi gestionali e strutturali si inseriscono in questo processo sempre continuativamente e progressivamente.

