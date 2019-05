Presso la portineria del Municipio del comune di Carbonia, situata in piazza Roma 1, sono in distribuzione i modelli UNICO/2019 e 730/2019 per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018.

