Proseguono i preparativi in vista della “Festa del Volontariato”, organizzata dal comune di Carbonia per domenica 9 giugno, in piazza Roma, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. «Si tratta di un evento importante che cade in concomitanza con una data storica per la nostra città, la sua fondazione. Il 9 Giugno 1937, infatti, fu posata la prima pietra della città di Carbonia», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Siamo soddisfatti perché sono numerose le associazioni che hanno deciso di aderire a una giornata che sarà contraddistinta dai valori del volontariato, della solidarietà e della filantropia», ha aggiunto l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera, la principale organizzatrice dell’evento. Lunedì 27 maggio, alle ore 18.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, l’Amministrazione comunale incontrerà i referenti delle associazioni di volontariato, al fine di definire i dettagli dell’evento e le proposte fino ad ora pervenute.

