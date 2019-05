Sabato 1° giugno, al festival Echi lontani, a Cagliari, arrivano Yun Kim e François Fernandez, in una serata interamente dedicata a Johann Sebastian Bach.

Sabato 1° giugno a Cagliari il festival Echi lontani prosegue con una serata interamente dedicata al genio di Johann Sebastian Bach.

L’appuntamento è alle 21.00, nella sede della Fondazione Siotto (in via Dei Genovesi 114), dove sarà ospite per l’occasione il duo composto da Yun Kim (violino) e François Fernandez (viola e violino) che proporrà una serata dal titolo “Partita, sonate et suites. Musiche di Johann Sebastan Bach”.

Il programma del concerto spazierà dalla English suite n. 2, BWV, 807, alla Flute sonata in e minor BWV 1034, per arrivare alla Partita for flute solo BWV 1013 sino alla French suite no. 6 BWV 817.

