Sabato e domenica a Carbonia si terrà lo Spartan’s Challenge 2019, evento dedicato al CrossFit.

La palestra Spartan’s Club di Carbonia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato per sabato 11 e domenica 12 maggio lo Spartan’s Challenge 2019, un evento dedicato al CrossFit, una disciplina molto in voga che consiste in allenamenti ad alta intensità e ad intervalli, sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica ritmica e strongman.

All’iniziativa, che si svolgerà in via Stazione (fronte Stadio Comunale Zoboli) saranno presenti tutti i principali box CrossFit della Sardegna.

«Si tratta di un evento importante per la nostra città, che per due giorni sarà il punto di riferimento del mondo del fitness in Sardegna con la partecipazione di oltre 120 atleti provenienti da varie zone dell’Isola», ha detto l’assessore dello Sport Valerio Piria.

Lo Spartan’s Challenge 2019 si articolerà in due giornate: sabato 11 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e domenica 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Sono previsti importanti premi per gli atleti vincitori.

