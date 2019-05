Si è concluso questa mattina, a Carbonia, il progetto “Scuola con il Rotary”, con la consegna di 6 “Premi di studio” da 200 euro ciascuno.

Si è concluso questa mattina il progetto “Scuola con il Rotary”, per il sostegno degli alunni frequentanti le prime classi delle scuole medie cittadine, organizzato dal Club di Carbonia. Presso la sede della scuola Media dell’I.C. “S. Satta” in Via Umbria, sono stati consegnati 6 “Premi di studio” da € 200,00 cadauno in favore di due alunni di ciascuna delle tre scuole secondarie di primo grado di Carbonia, per un totale di 1.200,00 €. Il possesso dei requisiti attestato dai dirigenti scolastici è stato segnalato dalle tre scuole medie di Carbonia su quattro a cui era stato richiesto.

La presidente del Club, Antonietta Cuccheddu e Bruno Cannas, ha consegnato i “Premi di studio” a due alunni dell’Istituto “Don Milani” di via Dalmazia: Noemi Ambroso della classe 2ª B ed Anna Barlini della classe 2ª A; a due alunni dell’Istituto “Camilla Gritti” di via Manzoni: Eleonora De Blasi della classe 1ª e Francesco De Sanctis della classe 1ª; e, infine, a due alunni dell’Istituto “Satta” di via Mazzini: Riccardo Melis della classe 2ª A ed Alice Frau della classe 2ª B.

