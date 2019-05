Si è svolta oggi, a Nuoro, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia.

Infine, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, è stata esaminata la congruità della pianificazione delle le misure di vigilanza e il raccordo operativo per il profilo di interesse a garanzia del regolare svolgimento delle operazioni di voto, in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio.

Il primo cittadino ha espresso la massima solidarietà all’Arma, rappresentando il forte disappunto della cittadinanza per i gravi episodi avvenuti a ridosso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Caserma dei carabinieri, intitolata al maresciallo dei carabinieri medaglia d’oro al valor militare alla memoria Ettore D’Amore, svoltasi alla presenza dei massimi rappresentanti nazionali dell’Arma e assai partecipata dalla popolazione. Detti episodi non scalfiscono, comunque, la solennità e il valore istituzionale e sociale dell’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale oltre che dalle istituzioni.

