Si svolgerà il 13 giugno, a Carbonia, la seconda edizione dell’evento “Sapori di casa”.

E’ in programma sabato 13 luglio a Carbonia, in zona Sirai,“Sapori di Casa”, nel piazzale di circa 2.200 metri quadrati di proprietà della Cooperativa Allevatori Sulcitani, soggetto promotore, con il patrocinio del comune di Carbonia.

«Si tratta di una vera e propria festa con protagoniste le aziende del settore rurale ed agroalimentare, che proporranno le proprie produzioni in una serata all’insegna del divertimento, della spensieratezza, della genuinità, della musica e, soprattutto, della degustazione dei migliori piatti della tradizione della nostra cucina locale», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Il nostro obiettivo è coinvolgere, sulla falsariga di quanto messo in campo lo scorso anno, le attività commerciali del territorio in una fiera in cui produttori, imprenditori, artigiani, partite iva ed hobbisti potranno esporre, all’interno di appositi stand, i loro prodotti tipici, sabato 13 Luglio dalle ore 16.00 fino a tarda notte. Sarà un bel momento conviviale e di aggregazione per tutta la cittadinanza», ha aggiunto l’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca.

L’iniziativa mira a bissare il successo dello scorso anno, quando si registrò un’ampia partecipazione di cittadini, attività produttive, associazioni sportive, musicali, culturali e di intrattenimento. In quell’occasione, ad esporre le proprie eccellenze furono produttori di formaggi, panifici, ristoratori, vinifici, pastifici, salumifici, produttori di birre artigianali, apicoltori, torronifici, biscottifici, liquorifici e tanti altri ancora.

I produttori, i commercianti, le Partite Iva, le associazioni sportive, culturali e di spettacolo che intendono partecipare potranno iscriversi a “Sapori di Casa” inviando un email all’indirizzo acorda@comune.carbonia.ca.it , oppure chiamando il numero 0781.694266.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments