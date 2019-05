Solo un sardo su tre ha votato alle elezioni europee. Lo spoglio delle schede è già iniziato.

La pioggia caduta incessantemente per tutta la giornata in quasi tutta la Sardegna non ha favorito certamente l’affluenza ai seggi per il voto alle elezioni europee che ha registrato una percentuale molto bassa. Solo un sardo su tre ha votato, per una percentuale del 34,47% (alle precedenti elezioni votò il 38,73% degli aventi diritto). Nella provincia del Sud Sardegna la percentuale è stata praticamente identica a quella regionale, il 34,66% (era stata pari al 39,42% alle precedenti elezioni).

Nella tabella le percentuali Comune per Comune della provincia del Sud Sardegna, alle 12.00, alle 19.00 e alle 23.00, prima quella di oggi, poi la precedente.

