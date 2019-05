Sono partite le iscrizioni per accedere alle selezioni della 36ª edizione dell’International Blues Challenge (IBC), che si terrà a Memphis nel prossimo inverno.

Da quest’anno ci sono grandi novità, in quanto si aggiunge alla cordata organizzativa il Pordenone Blues Festival con la finalità di raddoppiare i rappresentanti italiani negli USA ed aumentando, anche, il contributo economico a parziale copertura della spesa sostenuta per il viaggio.

In Italia si è iniziato a parlare di questo grande evento grazie ad una intuizione del Rootsway, Roots’n’Blues & Food Festival di Parma che nel 2005, assieme al Deltablues Rovigo e con la collaborazione de Il Blues Magazine, hanno organizzato questo evento su scala nazionale, individuando, con un’apposita selezione, la figura (band oppure solo/duo) degna di rappresentare l’Italia in questa importante competizione.

Sono partite le iscrizioni per accedere alle selezioni della 36ª edizione dell’International Blues Challenge (IBC), che si terrà – come da consuetudine – a Memphis nel prossimo inverno tra i principali locali lungo Beale Street e l’Orpheum Theatre, che ospiterà la finalissima mondiale di questa “Battle Of Band” organizzata dalla Blues Foundation.

