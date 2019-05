Un concerto del grande baritono cagliaritano Angelo Romero, il 23 maggio concluderà la programmazione 2018-2019 di UNISULKY S’ISCHIGLIA ONLUS.

Una serata-concerto per concludere la programmazione 2018-2019 di UNISULKY S’ISCHIGLIA ONLUS e per rendere omaggio ad Angelo Romero, il grande baritono cagliaritano che ha onorato la sua città cantando nei palcoscenici di tutto il mondo. Grande appuntamento per gli appassionati della musica lirica il prossimo 23 maggio alle 17.00, presso Spazio Ex-DÍ MEMORIE IN MOVIMENTO LA FABBRICA DEL CINEMA – Piazza Sergio Usai-Grande Miniera di Serbariu.

Il concerto è organizzato da UNISULKY S’ISCHIGLIA ONLUS col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del comune di Carbonia in collaborazione con la il CSC della Società Umanitaria Fabbrica del Cinema.

Angelo Romero si esibirà accompagnato dal basso-baritono Riccardo Spina ed al pianoforte dal maestro Raimondo Mameli. La serata si concluderà con la consegna al maestro Angelo Romero di un premio alla carriera.

