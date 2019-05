Un diverbio per uno sconfinamento di gregge ha rischiato di sfociare in tragedia nelle campagne di Is Paulis, a Serdiana. In quelle campagne M.O., allevatore, classe ‘85 di Serdiana, stava facendo pascolare il proprio gregge, quando, per cause in corso di accertamento, il gregge ha sconfinato nella vigna di G.M. classe ’48, allevatore di Dolianova. Il successivo diverbio, è sfociato subito in una furiosa lite, avendo come apice l’esplosione di un colpo di pistola, calibro 38 special caricata a pallini, da parte del proprietario della vigna che ha raggiunto la vittima ad entrambe le braccia, raccolte sul volto nel tentativo di proteggersi. La vittima si trova ricoverata presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, non in pericolo di vita, mentre il proprietario del terreno è stato arrestato per tentato omicidio e tradotto presso la casa circondariale di Uta. A suo carico è scattato il sequestro di 2 pistole, una carabina e 350 proiettili di vario calibro.

