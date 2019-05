Un nuovo corso formativo per i giornalisti, sulla sicurezza stradale, lunedì 3 giugno a Cagliari e martedì 5 giugno ad Olbia.

A ciascuno di noi è capitato di incappare, se non nella spiacevole condizione di subire lo shock di un incidente stradale importante, di rimanere disorientati sul da farsi in caso di un tamponamento o comunque di un incidente di lieve entità. Come affrontare queste situazioni concretamente? Cosa fare in caso di incidente e come gestire il complesso iter burocratico, avendo la certezza di non essere usati o addirittura truffati? Allo scopo di fornire ai giornalisti gli strumenti per informare correttamente lettori, telespettatori e radioascoltatori, l’Ordine dei giornalisti della Sardegna, in collaborazione con “Federcarrozzieri”, la Federazione italiana carrozzieri indipendenti, organizza due corsi di formazione professionale dal titolo “Viaggio sicuro. Viaggio informato” che si terranno lunedì prossimo 3 giugno a Cagliari e martedì 4 giugno ad Olbia.

A Cagliari, l’appuntamento è dalle 14.00 alle 17.00 presso la Sala conferenze EXMA, Via San Lucifero, 71. Ad Olbia presso la Biblioteca civica Simpliciana, Piazzetta Dionigi Panedda 3, sempre dalle 14.00 alle 17.00. Ai giornalisti partecipanti saranno assegnati tre crediti formativi. In particolare gli esperti forniranno gli strumenti per individuare clausole vessatorie e iter riparativi talvolta remunerati secondo tabelle imposte dalle assicurazioni senza tener conto dei necessari accertamenti di sicurezza. Approfondiranno inoltre i temi dell’oggettività delle perizie e del riconoscimento danni equo e rispettoso della sicurezza dell’auto da ripararsi, riparazioni strutturali ed estetiche, preventivi e fatture trasparenti, riparazioni a regola d’arte.

Si parlerà, infine, di strade sicure, della gestione delle manutenzioni e dei sistemi di protezione e salvaguardia.

A Cagliari, lunedì 3 giugno, nella Sala conferenze EXMA, Via San Lucifero, 71, i relatori saranno: Mariarosa Loddo (ingegnere responsabile del servizio mobilità della Città metropolitana di Cagliari), Sara Perathoner (maestra artigiana carrozzeria), Stefano Mannaccio (responsabile nazionale settore assicurativo Assoutenti), Riccardo Melis (coordinatore nazionale “Mio carrozziere”).

A Olbia, martedì, 4 giugno, presso la Biblioteca civica Simpliciana, Piazzetta Dionigi Panedda 3 i relatori saranno Mariarosa Loddo (ingegnere responsabile del servizio mobilità della Città metropolitana di Cagliari), Sara Perathoner (maestra artigiana carrozzeria), Riccardo Melis (coordinatore nazionale “Mio carrozziere”), Sonia Monteleone (avvocato responsabile nazionale settore assicurativo Movimento Consumatori).

