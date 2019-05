Una rappresentanza del 3° Reggimento della Brigata Sassari partecipa, a Matera, al 67° Raduno nazionale dei bersaglieri.

La Città di Matera, Patrimonio Mondiale UNESCO e Capitale Europea della Cultura 2019, fino al prossimo 19 maggio sarà teatro del 67° Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Il capoluogo di provincia della Basilicata accoglierà infatti migliaia di Bersaglieri provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’Europa. Oltre 70 Fanfare, Gruppi sportivi, Associazioni Bersaglieri di Protezione Civile e Bersaglieri che per l’occasione giungeranno anche dal Canada e dall’Australia. L’evento culminante avrà luogo il 19 maggio con la sfilata, “al passo di corsa”, di oltre 100.000 “Fanti Piumati” che attraverseranno il centro di Matera sulle vibranti note delle fanfare. Come da tradizione, anche il 67° Raduno è dedicato alla memoria di tutti i soldati che hanno combattuto sacrificando la propria vita per difendere la Patria e gli ideali di libertà. Saranno perciò deposte corone d’alloro anche al Monumento ai Caduti della città di Potenza, capoluogo di Regione e Medaglia d’Oro “Benemerita del Risorgimento Nazionale”, nonché sulla tomba del Bersagliere Colonnello Mario Binetti, fondatore della Sezione Bersaglieri di Matera. Anche la Brigata Sassari sarà presente al raduno. Alla manifestazione parteciperà infatti una rappresentanza del 3° Reggimento Bersaglieri, l’unità della Sassari dislocata a Capo Teulada. Con i due Ordini Militari d’Italia, le tre Medaglie d’Oro e le tre Medaglie d’Argento al Valor Militare, una Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito, le tre Medaglie di Bronzo al Valor Militare ed una Medaglia di Bronzo al Merito Civile concesse alla sua bandiera di guerra, il 3° reggimento bersaglieri è l’unità più decorata dell’Esercito Italiano. Quest’unità, che ha partecipato negli ultimi anni a diverse attività operative, alcune delle quali all’estero, attualmente vede impegnata una sua aliquota di forze nell’operazione “Strade Sicure”, a protezione dei siti sensibili presenti nella Capitale, nell’ambito del Raggruppamento Lazio – Abruzzo a guida Brigata Sassari.

