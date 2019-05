Una vasta operazione volta alla tutela dei minori da fenomeni legati all’abuso di alcol e droghe è stata compiuta ieri notte a Carbonia dai carabinieri e dai finanzieri.

Nel quadro di una serie di servizi ad ampio raggio, pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, in vista dell’imminente stagione estiva, volti alla tutela dei minori da fenomeni legati all’abuso di alcol e droghe, i carabinieri della Compagnia di Carbonia ed i militari della Guardia di Finanza di Cagliari si sono uniti contro lo spaccio di droghe ed il consumo di alcol tra i minori. I maxi controlli, svolti nella scorsa notte a Carbonia, hanno visto impegnati circa 35 unità tra carabinieri della Compagnia di Carbonia e Finanzieri della Compagnia di Cagliari e della Tenenza di Iglesias, coadiuvate da unità cinofile, che hanno effettuato verifiche serrate nei locali del centro cittadino, là dove il consumo di alcol va maggiormente monitorato. Nello specifico, i militari si sono coalizzati in un servizio ad ampio raggio, finalizzato alla prevenzione sia dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sia dell’abuso di alcol, specialmente tra i minori.

Live Translation

Contatore Visite 277 Oggi:

Oggi: 2770 Ieri:

Ieri: 22046 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 31 Utenti attualmente in linea: