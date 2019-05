Upim-OVS: assunzioni di addetti vendita, magazzinieri ed altre figure.

Due grandi gruppi, leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento per donna, uomo e bambino, cercano diverse figure diplomate e laureate: addetti vendita, magazzinieri, allievi store manager, visual di negozio ed altre. Upim e Oviesse, ormai uniti dalla stessa proprietà, sono alla ricerca di nuove risorse giovani e dinamiche con ottime doti dialettiche e relazionali, capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, creatività, operatività, flessibilità ed altri requisiti disposte a lavorare in un ambiente dinamico e internazionale all’interno del quale è possibile crescere professionalmente e personalmente e dove è possibile esprimere potenzialità e talento. OVS opera attraverso 1.300 negozi nel mondo, Upim è presente in Italia con oltre 400 punti vendita, …

http://suntini.it/diariolavoro_upim_mag_2019.html . L’articolo completo è consultabile nel sito:

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments