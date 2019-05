Venerdì 10 maggio, dalle 17.00, alla Vetreria di Pirri, si terrà un incontro di condivisione e progettazione con le famiglie, attività di animazione e spettacolo per i bambini.

Creare un Polo per l’Infanzia che possa diventare punto di riferimento dell’Area Vasta di Cagliari per lo sviluppo di servizi e iniziative rivolti alle bambine e ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Questo l’obiettivo di SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi, che si pone fra le prime sperimentazioni nel settore in Italia, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, partito nel maggio dello scorso anno, di durata triennale, e nato dall’incontro fra alcuni enti e organizzazioni qualificati e radicati nel territorio: Cemea Sardegna (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva), Cada Die Teatro, la cooperativa La Carovana, l’associazione Donne e Mestieri di Santa Teresa (Pirri), una rete di scuole, gli Istituti Comprensivi Pirri 1 e Pirri 2 (Pirri – Cagliari), Via Stoccolma (Cagliari), Mons. Saba (Elmas), istituzioni di ricerca, l’Università di Cagliari (Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia) e l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Genova, l’associazione nazionale Sapie (Società per l’apprendimento e istruzione informati da evidenza) ed il comune di Cagliari.

Un ruolo centrale hanno i genitori, che da semplici fruitori diventano promotori di nuove idee e protagonisti di nuovi servizi che possano rispondere alle loro aspettative. E proprio i genitori parteciperanno all’incontro di restituzione delle sollecitazioni raccolte dagli operatori del progetto durante le attività – in particolare quelle di mappatura delle risorse, con il fine di individuare i bisogni della comunità, e di confronto e consulenza – svolte sul territorio in questi mesi. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 maggio al Centro Comunale d’Arte e Cultura La Vetreria di Pirri, cuore pulsante della rete SUL FILO. Un incontro di condivisione di quanto emerso, che coinvolgerà genitori e figli, che frequentano la scuola dell’infanzia e la classe prima della scuola primaria, e che si terrà nel corso di una serata in cui le bambine e i bambini potranno godere, gratuitamente, di uno spettacolo teatrale, di giochi e attività di gruppo.

Articolato il programma: dalle 17.00 alle 18.00, l’accoglienza dei bambini e le attività di animazione a cura di Cemea e La Carovana; alle 18.00 in scena una produzione di Cada Die Teatro, “Rosmarino e i corvi farlocchi”, di e con Giancarlo Biffi, un capitolo della “saga” del Gufo Rosmarino, ispirata ai libri pubblicati dal direttore artistico di Cada Die; a seguire, fino alle 19.30, ancora giochi e animazione a cura di Cemea e La Carovana. Dalle 18.00 alle 19.30, durante le attività dedicate ai bambini, i genitori parteciperanno all’incontro di restituzione delle sollecitazioni emerse e discuteranno di progettualità da mettere in campo con gli operatori di SUL FILO.

«In questi mesi abbiamo provato a tratteggiare le caratteristiche del territorio, cercando di cogliere lo sguardo del genitore come principale mediatore dei bisogni delle bambine e dei bambini – spiegano i responsabili del progetto -. L’impostazione nasce dalla convinzione che coloro che abitano un territorio, che usufruiscono dei servizi, che sono alla costante ricerca di un equilibrio tra qualità della vita e necessità quotidiane, siano le persone più titolate per ‘leggere’ e rappresentare le specificità di una collettività. Le uniche in grado di cogliere gli elementi di positività di uno spazio abitativo o di una comunità e della sua organizzazione, di evidenziarne le criticità, di poter dare suggerimenti per l’elaborazione di idee-progetto, di sognare la città o il quartiere ideale per i propri figli.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments