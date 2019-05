Venerdì 24 maggio l’Aula Magna della Corte d’Appello di Cagliari ospiterà il convegno “Tutela dei soggetti vittime di crimini domestici”, organizzato dall’Associazione Unione Avvocati della Sardegna.

Dopo il convegno organizzato a Iglesias lo scorso 10 maggio sui “Rapporti di colleganza, divieto di produrre la corrispondenza scambiata co il collega e disposizioni deontologiche in materia di diritto di famiglia e di minori”, l’Associazione Unione Avvocati della Sardegna (UN.A.S.), organizza con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, un nuovo convegno sul tema “Tutela dei soggetti vittime di crimini domestici” che si terrà il prossimo 24 maggio, dalle 15.30, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Cagliari.

