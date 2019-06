1.515 posti nella Polizia di Stato. Il concorso per allievi agenti.

Sono millecinquecentoquindici i posti per allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, da coprire con il concorso pubblico della Polizia di Stato presso il ministero dell’Interno. C’è tempo fino al 4 luglio per inviare le domande.

