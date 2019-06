Antonio Maria Capula, candidato della lista civica “Castelsardo Bene Comune”, è il nuovo sindaco di Castelsardo. E’ stato eletto con 1.986 voti, il 55,17%. Battuto con ampio margine il sindaco uscente Franco Cuccureddu, ex consigliere regionale, candidato della lista civica “Insieme per Castelsardo”, che si è fermato a 1.614 voti, il 44,83%. La lista civica “Castelsardo Bene Comune” ha eletto 11 consiglieri, la lista “Insieme per Castelsardo” i 5 spettanti alla minoranza.

