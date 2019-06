A proposito delle elezioni dei Comitati di quartiere…

Preg.mo direttore,

la procedura stabilita per l’elezione dei Comitati di quartiere pone alcune perplessità. E’ facilmente deducibile risalire, dal nome dei Comitati di quartiere in cui è stata suddivisa la città, al rione cui si riferisce. Quindi mentre è prevista l’elezione dei rispettivi Comitati nell’ambito cittadino e nelle frazioni storiche (Cortoghiana, Is Gannaus, Bacu Abis…) in quale comitato sono state incluse quelle piccole realtà come Barbusi, Is Serafinis, Caput Acquas, Is Perdas Tanas, Is Frassolis, Is Fonnesus, Tanas ed altre che si trovano nelle immediate vicinanze della città? Non è comprensibile, infatti, che siano state incluse nel Comitato di quartiere cittadino, comunque denominato, in quanto le stesse hanno tutt’altra diversità, particolarità ed omogeneità di problematiche, rispetto ai rioni cittadini. Anche per la miriade di frazioni poste alla periferia della città, si sarebbe dovuto prevedere l’istituzione di Comitati specifici, accorpandole, vista la molteplicità delle stesse, con quelle limitrofe aventi le stesse necessità. Le elezioni dei rappresentanti, poi, si sarebbero dovute demandare agli stessi abitanti. Lo scopo, infatti, non è quello che tutte le piccole realtà cittadine abbiano la loro rappresentanza?

Stante l’attuale regolamentazione, un rione posto in periferia potrebbe non avere il proprio delegato. Altra constatazione: confermate le sezioni elettorali e le modalità previste per le elezioni comunali si stabilisce che gli abitanti di una stessa frazione devono operare la propria scelta in due sezioni diverse. Un esempio? Per la frazione di Sirai (come per altre frazioni) una parte dei cittadini, per eleggere il proprio delegato, deve recarsi nella sezione posta in via Dalmazia; l’altra parte deve operare la propria scelta nella sezione dei Is Gannaus! Come può questa ultima schiera di abitanti scegliere un rappresentante della frazione in cui abita fra i candidati di una realtà estranea alla propria? L’idea è che anche per l’elezione dei Comitati cittadini, i rappresentanti dovevano essere eletti fra i cittadini e dai cittadini del proprio rione.

Gianni Zicca

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments