Ad Alghero, in 10 sezioni su 53, è nettamente in testa Mario Conoci (centrodestra), con 1.826 voti, il 51,39%, sul sindaco uscente, Mario Bruno (centrosinistra).

Ad Alghero, quando è stato completato lo spoglio in 10 delle 53 sezioni, è nettamente in testa il candidato della coalizione di centrodestra, Mario Conoci, con 1.826 voti, il 51,39%, sul sindaco uscente, Mario Bruno, candidato della coalizione di centrosinistra, che ha ottenuto fin qui 1.125 voti, il 31,66%. Al terzo posto, nettamente distanziato, Roberto Ferrara, candidato del Movimento 5 Stelle, con 602 voti, il 16,94%.

