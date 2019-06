Al comune di Cagliari, dopo lo spoglio di 6 sezioni su 174 per i candidati sindaco, è in testa Paolo Truzzu (centrodestra) con il 53,72%, davanti a Francesca Ghirra (centrosinistra), con il 44,56%.

Al comune di Cagliari, dopo lo spoglio di 6 sezioni su 174 per i candidati sindaco e 3 per il Consiglio, il candidato della coalizione di centrodestra è in vantaggio con il 53,72% dei voti, contro il 44,56% di Francesca Ghirra, candidata della coalizione di centrosinistra. Il terzo candidato, Angelo Cremone, ha ottenuto l’1,72%.

Live Translation

Contatore Visite 2078 Oggi:

Oggi: 2945 Ieri:

Ieri: 27543 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 64 Utenti attualmente in linea: