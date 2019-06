Alex Effe già in tantissime radio con il singolo “(Hey Tu) Vieni Con Me”.

Nei digital store dal 14 giugno “(Hey Tu) Vieni Con Me” è anche in programmazione in tantissime radio. Altra conferma per il cantautore nato ad Iglesias, Alex Effe. Il brano oltre alla sua firma porta i prestigiosi nomi di Vittorio De Scalzi (New Trolls), Gianni Testa (anche producer), Giacomo Eva e Francesco Arpino. Prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing.

La canzone ha i “profumi e i colori” della sua terra, la Sardegna. Odore di mare, sole, percussioni e tanta voglia di ballare. Quattro generazioni di autori affermati messi insieme per il nuovo, incredibile, sensuale (Hey Tu) Vieni Con Me. Videoclip per la regia di Clizia Corti. Tutte le novità sul profilo ufficiale dell’artista.

