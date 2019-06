Alle 19.00 in Sardegna, avevano votato il 36,67% degli aventi diritto, nei 28 Comuni chiamati oggi ad eleggere i Sindaci ed i Consigli comunali. A Calasetta il 51,64%, a Sant’Anna Arresi il 48,80%.

Alle 19.00 in Sardegna, avevano votato il 36,67% degli aventi diritto, nei 28 Comuni chiamati oggi ad eleggere i Sindaci ed i Consigli comunali. La percentuale più alta si conferma, come alle 12.00, quella dei Comuni della provincia di Nuoro, con il 47,52%, seguita da quella dei Comuni della provincia di Sassari, con il 45,47% e da quella dei Comuni del Sud Sardegna, con il 44,71%; la più bassa si registra nei Comuni della provincia di Cagliari, dove ha votato il 33,50% degli aventi diritto, preceduta dai Comuni della provincia di Oristano con il 44,28%.

