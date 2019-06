Alle 20.45, al Taliercio di Mestre, Gara1 della finale scudetto tra Umana Reyer e Dinamo.

Alle 20.45, al Taliercio di Mestre, si gioca Gara1 della finale scudetto tra Umana Reyer e Dinamo. E’ la prima di una serie al meglio delle 7 Gare, che porterà al traguardo finale per una delle grandi protagoniste degli ultimi campionati. La Dinamo si è laureata campione nel 2015, superando in finale la Grissin Bon Reggio Emilia, 4 a 3, con la “bella” sul campo della squadra emiliana; l’Umana Reyer ha centrato il tricolore nel 2017, quando superò in finale la Dolomiti Energia Trentino per 4 a 2.

La Dinamo arriva alla finale reduce da una straordinaria serie positiva di 22 vittorie consecutive, 15 in campionato e 7 in Fiba Europe Cup (vinta). Nel playoff ha travolto prima l’Happy Casa Brindisi, poi i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano (dominatori della “regular season”), con l’identico punteggio di 3 a 0! L’Umana Reyer, viceversa, dopo aver chiuso la “regular season” al secondo posto con 40 punti (contro il quarto posto con 36 punti della Dinamo), con quattro sconfitte nelle ultime 9 giornate che, dopo il ko nel confronto diretto di Mestre (esattamente 3 mesi fa, il 10 marzo), hanno visto la Dinamo fare filotto a punteggio pieno, s’è qualificata per la finale superando prima la Dolomiti Energia Trentino, poi la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti, in entrambi i confronti alla “bella” per 3 a 2. Sulla carta, dunque, la Dinamo dovrebbe essere più fresca, avendo giocato quattro partite in meno nei primi due turni dei playoff ed avendo chiuso la serie con Milano quattro giorni prima di quanto abbia fatto l’Umana Reyer con la Vanoli, ma sarebbe un errore ritenere un fattore decisivo.

La serie di finale si presenta sulla carta equilibrata, dall’esito imprevedibile.

«Non eravamo sfavoriti contro l’Olimpia Milano e non siamo sfavoriti neanche contro loro, sappiamo quanto sono forti ma ce la giochiamo», ha detto alla vigilia Gianmarco Pozzecco.

Il calendario, lo ricordiamo, prevede le prime due sfide al Taliercio, oggi e mercoledì, le successive due al PalaSerradimigni, venerdì e domenica. Le eventuali Gare 1, 2 e 3, sono in programma, nell’ordine, a Mestre, Sassari e ancora a Mestre (la “bella” si gioca sul campo della squadra meglio classificata al termine della “regular season“.

