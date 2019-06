Andrea Marongiu non sarà sulla panchina della Monteponi nel prossimo campionato di Promozione regionale. La decisione è maturata questo pomeriggio, al termine dell’incontro avuto con il presidente Giorgio Ciccu ed il direttore sportivo Carlo Maramarco.

In serata la società ha diffuso il seguente comunicato stampa.

«Nel corso di una lungo incontro svoltosi questo pomeriggio negli uffici di una delle aziende del Patron Giorgio Ciccu, l’A.s.D. FC Monteponi Iglesias 1923 nelle persone del Presidente e del Direttore Maramarco unitamente al tecnico Andrea Marongiu hanno condiviso la NON sussistenza delle condizioni per proseguire insieme il percorso iniziato, con grande soddisfazione reciproca, la passata stagione sportiva. Il nostro sodalizio nel ringraziare Andrea e il suo staff per il preziosissimo lavoro svolto, augura loro le migliori soddisfazioni per il futuro.»

La società ha aggiunto: «Con l’auspicio che possano crearsi le migliori condizioni affinché la legittima aspirazione di un’esperienza in una categoria superiore possa divenire realtà al più presto».

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments