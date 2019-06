Arriva “Baila Sotto il Sol”, la canzone dell’estate 2019 cantata da Giampaolo Barceloneta.

Giampaolo Barceloneta per l’estate 2019, smetterà i panni dell’Agente 0010, che tanto successo gli hanno garantito sia su Catalan Tv che su Sardegna Live, per indossare quelli più rasserenanti del cantante, anzi, come si vede nel video, del Cupido che dietro il bancone di un bar sulla spiaggia, sotto il sole, contribuisce al nascere di un nuovo amore estivo…

Giampaolo Barceloneta non è nuovo ad operazioni musicali di successo, come dimenticare “Giuseppina”, il tormentone che riuscì a fare cassa di vusualizzazioni, trasformando un motivo semplice, nel brano più cantato dal pubblico di ogni età, bambini compresi.

Potrebbe diventare la canzone isolana simbolo dell’estate, ha tutte le carte in regola per esserlo: ritmo, allegria ed ispira serenità. E’ “Baila sotto il sole”, la nuova incisione di Giampaolo Barceloneta.

