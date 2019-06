Arriva l’allerta per il caldo e il comune di Carbonia rinvia la festa del volontariato.

A causa del caldo torrido previsto per il weekend e certificato dall’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Sardegna, il comune i Carbonia ha deciso – in accordo con le associazioni cittadine – di rinviare l’evento “Festa del Volontariato”, inizialmente previsto per domenica 9 giugno in pia zza Roma.

Le altiss i me temperature, che potrebbero toccare punte di 37 gradi proprio nella giornata di domenica, non consentirebbero un adeguato svolgimento dell’evento, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte dei membri delle associazioni sono portatori di disabilità e, in quanto tali, particolarmente sensibili alle variazi oni di temperatura.

