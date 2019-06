Auser ed Amministrazione comunale di Carbonia in prima linea per aiutare gli anziani nel periodo estivo.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, si rinnova anche nell’estate 2019 il servizio “Aperti per ferie”, messo in campo dall’Auser Carbonia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per non lasciare soli gli anziani e aiutarli ad affrontare il caldo estivo e i disagi che esso può causare in questa stagione in cui, soprattutto negli ultimi giorni, le temperature stanno raggiungendo valori elevati, superiori ai 30 gradi.

«Si tratta di un’iniziativa meritoria per le sue finalità sociali e per la sua grande attenzione verso persone fragili come gli anziani, a cui i volontari vanno incontro con un aiuto concreto, non lasciandoli soli e contribuendo alla loro socializzazione ed integrazione. Un progetto che conferma, per l’ennesima volta, quanto il volontariato, la solidarietà e la cooperazione siano valori incardinati nel tessuto sociale della città di Carbonia», ha affermato il sindaco Paola Massidda. «Il servizio “Aperti per ferie”, attivo dal 1° luglio fino al 30 settembre 2019, mira a replicare gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, quando furono realizzati 65 interventi con i mezzi di soccorso (di cui 6 in codice rosso); 26 interventi programmati; 15 iniziative culturali e di piazza; 32 casi di supporto alle persone sole nella misurazione dei valori della pressione, della saturazione e dei valori glicemici», aggiunge l’assessore delle Politiche sociali Loredana La Barbera. Anche quest’anno saranno numerosi i servizi che l’Auser garantirà durante tutta l’estate a beneficio di fasce deboli, come quelle della terza età, che a Carbonia sono numericamente consistenti, data l’elevata età anagrafica di molti nostri concittadini. In particolare, si segnala l’utilità del “Filo d’Argento Auser”, definito anche come “Telefono amico degli anziani”. Si tratta di un numero verde gratuito, 800.995988, attivo tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, in grado di fornire alle persone ascolto, supporto e interventi di sostegno. Il comune di Carbonia informa, inoltre, che presso la sede Auser di via Liguria 69, a Carbonia, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00, i volontari saranno a disposizione degli anziani per consegnare a domicilio la spesa, i farmaci e i libri da loro richiesti. Altre iniziative saranno volte ad accompagnare le persone sole verso centri socio-sanitari in occasione di visite o terapie, supportandole nella misurazione dei valori della pressione, della saturazione e dei valori glicemici. Inoltre, il personale dell’associazione di volontariato Auser fornirà ai cittadini informazioni su tutti i servizi sociali offerti dal comune di Carbonia, partner di questa lodevole iniziativa.

