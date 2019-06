Carla Cuccu (M5S): “Con la sospensione del tavolo AIAS-Regione viene meno la fiducia”.

“Per la proroga della convenzione Aias-Regione si dovrà attendere ancora, e nel frattempo sperare che i lavori del Tavolo tecnico riguardo gli accertamenti del contenzioso in corso si concludano positivamente e in tempi brevi. Non nascondo grande preoccupazione per questo inadempimento unilaterale che incrina la fiducia accordata, solo ed esclusivamente perché erano state date rassicurazioni certe sulla imminente risoluzione dell’insostenibile vertenza in danno di tutti i lavoratori AIAS. Non è questo il livello di serietà che mi aspettavo, che si aspettavano i sindacati e i dipendenti”.

Così Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità (M5S), dopo le ultime precisazioni da parte dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu, il quale ha chiarito che nessuna indicazione è stata data ai sindacati in merito alla proroga o al futuro della convenzione Aias – Regione.

Carla Cuccu, firmataria di un’interpellanza del 26 aprile scorso – la prima esaminata dall’attuale commissione Sanità – sulla gravissima situazione in cui versano i lavoratori Aias, aggiunge: “Continuerò a sollecitare risposte puntuali, concrete e tempestive. Risposte che dobbiamo ai lavoratori e alle loro famiglie. Le rate del mutuo, le bollette, le spese quotidiane non si possono congelare in attesa che si raggiunga un accordo”.

“L’assessore Nieddu ci ha fatto sapere -sottolinea anc Carla Cuccu – che parte di questa documentazione utile a consentire le verifiche sui crediti che la stessa Aias sostiene di avere nei confronti di Ats non è stata fornita. Auspico che si tratti soltanto di una breve interruzione, e che si arrivi al più presto a una soluzione definitiva della vertenza. È inaccettabile che si continui a “pretendere” disponibilità a scapito dei lavoratori che con zelo e dedizione continuano a garantire le loro prestazioni nonostante non percepiscano la giusta mercede per quanto svolgono, garantendo continuità e prestazioni di alto livello”.