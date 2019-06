C’è tempo fino al 14 giugno per la presentazione di progetti di mediazione interculturale, rivolto a imprese sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, associazioni ed enti di promozione sociale, anche in associazione o consorzio, che si occupino di mediazione interculturale. L’avviso completo con tutti i documenti è consultabile qui: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/avvisi/

L’Avviso è finanziato dal PO FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.1.2. Lo stanziamento destinato al Sud Sardegna è di 114.000,00 euro e la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande, riservata a soggetti con una sede operativa in tale area, è il prossimo 14 giugno. Per chiarimenti e informazioni gli interessati possono scrivere all’indirizzo dedicato aspal.serviziomediazione@aspalsardegna.it.

