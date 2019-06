C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare ai concorsi pubblici per 67 figure tra dirigente psicologo, medico pediatra e medico ginecologo delle ASL Roma 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di varie qualifiche dirigenziali per le esigenze dei consultori e di altre necessità aziendali delle ASL Roma 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sono 67 le posizioni aperte per dirigente psicologo, medico pediatra e medico ginecologo.

I requisiti richiesti sono:

Medico:

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o affine

Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi

Psicologo:

Laurea in Psicologia

Abilitazione professionale

Specializzazione in Psicologia Clinica

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi

Annotazione quale psicoterapeuta presso l’Albo

Sono previste preselezione, prova scritta e prova orale sulle materie d’esame.

Per informazioni e dettagli consultare il bando dalla pagina cliccabile da qui.

