Comieco promuove un premio giornalistico sul riciclo della carta.

Il concorso ha un montepremi di 4.000 euro, divisi in 4 premi del valore di 1.000 euro, per ciascuna delle seguenti tipologie di media:

Live Translation

Contatore Visite 5928 Oggi:

Oggi: 2945 Ieri:

Ieri: 31393 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 65 Utenti attualmente in linea: