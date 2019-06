Completato il quadro dei quarti di finale al Bisfed Boccia Regional Open 2019 di Olbia.

BC1

Antonio Marques (Por) vs Martin Frkovic (Cro)

Mikhail Gutnik (Rus) vs Dora Basic (Cro)

Andrè Ramos (Por) vs Vladyslav Kukhta (Ucr)

Daniel Perez (Ola) vs Sergiy Yaremenko (Isr)

BC2

Dmitry Kozmin (Rus) vs Marko Turkovic (Cro)

Judith Bulthuis (Ola) vs Abilio Valente (Por)

Andrii Moroz (Ucr) vs Nadav Levi (Isr)

Bernd Meints (Ola) vs Nelson Fernandes (Por)

BC3

Jose Machedo (Por) vs Sonia Heckel (Fra)

Samir Van de Beken (Fra) vs Maxim Vasilyev (Rus)

Alexander Legostaev (Rus) vs Sebastian Hogrell (Sve)

Avelino Andrade (Por) vs Christoffer Haghdal (Sve)

BC4

Boris Nicolai (Ger) vs Kahyal Islamov (Aze)

Ivan Frolov (Rus) vs Artem Kolinko (Ucr)

Sergey Safin (Rus) vs Carla Olivera (Por)

Manuel Cruz (Por) vs Vasilie Agache (Spa)