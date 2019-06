Da ieri, 15 giugno, la spiaggia “La Caletta” di Carloforte è cardioprotetta, con un defibrillatore DAE donato dal Rotary Club di Cagliari.

«Con l’augurio che non si debba mai usare – ha concluso Tore Puggioni -, ma nella consapevolezza della grande opportunità di vita che viene data nel caso di necessità, ringraziamo per il gradito e prezioso dono.»

«Da ieri, 15 giugno, la spiaggia “La Caletta” è cardioprotetta, grazie al Rotary Club di Cagliari, rappresentato dal vice presidente dott. Domenico Porcu, che ha donato un defibrillatore DAE ( il terzo donato alla nostra comunità, gli altri due erano già stati donati e posizionati in Piazza Pegli e Piazza Carlo Emanuele III) e grazie a Franco Opisso, titolare del Chiosco Le Dune, che ha dato la disponibilità dello spazio per il posizionamento, comprendendo la grande utilità del presidio per la spiaggia, la più distante dal centro abitato ed una delle più frequentate.»

Live Translation

Contatore Visite 2199 Oggi:

Oggi: 2948 Ieri:

Ieri: 27701 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 45 Utenti attualmente in linea: