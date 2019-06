Da oggi 11 giugno, il Servizio di Diabetologia di Iglesias è stato trasferito dalla sede della “Palazzina Ex Uffici”, ubicata nel cortile del P.O. Santa Barbara, presso il corpo centrale dello stesso P.O., al Primo Piano.

Da oggi 11 giugno, il Servizio di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche di Iglesias è stato trasferito dalla sede della “Palazzina Ex Uffici”, ubicata nel cortile del P.O. Santa Barbara, presso il corpo centrale dello stesso P.O., al Primo Piano, in via San Leonardo 1.

Pertanto, dalla giornata odierna, il Servizio è regolarmente operativo presso la nuova sede con gli orari abituali. La direzione della ASSL di Carbonia si scusa per i disagi eventualmente occorrenti a causa dello spostamento di sede.

