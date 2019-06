Dal 21 giugno 2019 in tutte le librerie, “Flavia’s End” un romanzo di Claudia Aloisi, edito da Condaghes Edizioni, ambientato nel Sulcis Iglesiente.

In anteprima assoluta il libro sarà presentato alla stampa mercoledì 19 giugno, dalle ore 20.00 nel corso della serata per i “Mercoledì di Argonautilus – Flavia’s end Party” presso la Sede di Argonautilus di Piazza San Francesco (Ex scuole maschili) Iglesias, alla presenza dell’editore dottor Francesco Cheratzu.

La fotografa belga Estelle Moreau arriva nel Sulcis Iglesiente decisa a realizzare un servizio sulle miniere per una rivista internazionale.

Nel piccolo paese di Nebida, ospite nel B&B dell’enigmatica Maria, inizia a esplorare un territorio che si rivelerà molto più coinvolgente di quanto avrebbe immaginato.

Il viaggio comincia alla galleria di Porto Flavia, l’affascinante porto sospeso su un mare cobalto.

Questo luogo ha qualcosa di arcano, che la inquieta ed attira inesorabilmente. È come se avesse una storia da raccontare.

Anzi, da raccontare a lei.

Le vicende di Flavia, la ragazza da cui il porto prende il nome, sono note a tutti, ma alcune foto che Estelle scatta sembrano restituire una diversa verità. Sul display della sua reflex non cunicoli e vagoni ormai senza vita, ma inspiegabili immagini di un secolo prima. In preda a nitide visioni, la fotografa indagherà aiutata da Maria e da Marco, un iper-razionale ingegnere, implicati nel mistero più di quanto siano disposti ad ammettere.

Un porto sospeso, come la vita di Flavia… ai confini della terra, alla fine del mare.

Claudia Aloisi è nata a Forlì nel 1974, dove tuttora vive. Laureata in Lettere Classiche all’Universitàdi Bologna, con una tesi in Storia Romana, si diploma anche in Scienze Religiose, discutendo una tesi di Antropologia Filosofica. Attualmente insegna in un Istituto superiore di Forlì.

Appassionata cultrice di lingue antiche come latino e greco, parla inglese e francese. Sposata, due figli e un gatto, ama rilassarsi cucinando e curando il giardino. Meta preferita dei suoi viaggi, punto di partenza e termine di ogni meditazione, è la Sardegna, terra che ama in tutti i suoi aspetti.

Ma la sua vera passione, l’attività a cui dedica ogni momento libero ed energia è la scrittura. Ha al suo attivo due romanzi storici, ancora inediti.

