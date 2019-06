Domani, 12 giugno, si celebra la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

«I bambini hanno il diritto di vivere l’infanzia nel rispetto della loro fragilità. I piccoli devono fare un percorso educativo consono alla loro età e rispettoso dei loro diritti. E’ compito delle Istituzioni tutelarli e vigilare affinché non siano sfruttati anche a fini economici.»

La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis, in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, sottolinea il ruolo di vigilanza che devono avere anche le Istituzioni regionali nella salvaguardia dei diritti dei bimbi.

«Soprattutto, in una Regione come la nostra – dice la Garante – dove l’abbandono scolastico è tra i più alti d’Italia è necessario compiere tutte quelle azioni per prevenire ed arginare il lavoro minorile. Il 12 giugno è una giornata di riflessione per l’intera società: adottiamo le misure necessarie per debellare la manodopera infantile.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments