Domani, martedì 4, e mercoledì 5 giugno, al Teatro delle Saline, a Cagliari, per “1 €uro festival”, la compagnia Actores Alidos presenta “Gramsci Antonio: presente”, regia di Marta Proietti Orzella.

Domani, martedì 4, e dopodomani, mercoledì 5 giugno, alle 21.00 , il Teatro delle Saline, a Cagliari, per “1 €uro festival”, la compagnia Actores Alidos presenta “Gramsci Antonio: presente“ per la regia di Marta Proietti Orzella. La manifestazione propone spettacoli che rientrano nel solco artistico e del percorso creato dalla Compagnia Akròama nel 2000. Appuntamenti ricchi di qualità, arte giovane e con nuove matrici espressive, concerti, incursioni nel teatro internazionale e nei classici.

