Si tratta, in particolare, di una serie di provvedimenti (ingiunzioni di pagamento, sospensioni della fornitura, pignoramenti di conti correnti, depositi, stipendi e pensioni) che la Società avrebbe avviato in alcuni centri della provincia di Oristano.

Live Translation

Contatore Visite 1201 Oggi:

Oggi: 3246 Ieri:

Ieri: 23891 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 33 Utenti attualmente in linea: