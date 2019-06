Domenica 16 giugno 2019, Alessandro Perna presenterà a Napoli “In fondo alla caverna”, lavoro letterario d’esordio pubblicato con la Graus Edizioni.

Domenica 16 giugno 2019, Alessandro Perna presenterà “In fondo alla caverna”, lavoro letterario d’esordio pubblicato con la Graus Edizioni. La presentazione avrà luogo a Napoli, nell’esclusiva location del Neasy, nell’ambito dell’iniziativa “AperiLibri al tramonto”, che è parte integrante della serie di eventi organizzato dal Nisida Live Festival. “In fondo alla caverna” è una raccolta diciassette storie quasi accennate, con forti immagini che narrano inadeguatezza, sfumature di vissuti scomodi ed esistenze ai margini. Così l’autore mette su carta le vite interrotte di giovani ragazzi, che si snodano tra i vicoli e la provincia della grande città partenopea. Racconti di violenza e disperazione consumati ognuno in modo incisivo, in poche pagine dai toni crudi e taglienti. Le vite di protagonisti dai risvolti antieroici sono segnate in profondità da eventi che li rendono vittime e carnefici, uniti quasi dal filo rosso dell’inevitabilità, mentre cercano una via di fuga che non può o non vuole essere trovata. Pochi volti che quasi non si distinguono dipingono un quadro completo delle miserie che attanagliano l’umanità: la povertà, la rabbia, l’abbandono, la paura sono rappresentati nel loro stato primordiale con ritmo serrato e pungente, volto a colpire con forza le corde dell’animo di chi legge. Alessandro Perna firma una raccolta dalle tinte fosche, cupe e autentiche, che non si nasconde dietro maschere, denunciando la società e i suoi meccanismi malati senza mezzi termini.

Ad accompagnare Alessandro Perna nella presentazione del libro sarà il presidente dell’associazione Rinascimento Partenopeo Riccardo Guarino.

Segue il programma completo della serata:

– Mostra Fotografica “Cis. Cinema In Scatti” a cura di Ozèz

– Mostra d’arte a cura di ART IN MOVEMENT

-Durante la serata la redazione dell’ EFFE Magazine presenterà il numero con in copertina l’attrice Anna Brancati

– Selezione musicale: Dj Paulus

– Area Musica Live: La Terza Classe

– Dj set: KAP aka Enzo Capocelli.

