Domenica 2 giugno il 6° motomemorial Tiziana Scontus ricorderà la giovane scomparsa tragicamente nel 2010.

Il 3 giugno 2010 una tragedia colpì l’intera comunità di Carbonia, con la prematura scomparsa, a causa di un fatale incidente stradale, della giovane Tiziana Scontus. «Era una ragazza piena di vita e con un’innata passione per le moto», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Domenica mattina i familiari, gli amici e l’intera Amministrazione comunale la ricorderanno con affetto attraverso un evento che si annuncia, come ogni anno, molto partecipato.»

Il 6° Motomemorial Tiziana Scontus è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Eracle con il patrocinio del comune di Carbonia.



Questo il programma dettagliato dell’evento:

• Ore 9: incontro dei partecipanti in via Manno e prenotazione pranzo;

• Ore 9.30: intrattenimento con Stefano Caredda;

• Ore 11: aperitivo offerto dallo staff;

• Ore 12: partenza per saluto in cimitero;

• Ore 13: pranzo allo Shake Bar presso la Pineta di Rosmarino.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare della via Manno e delle seguenti strade confluenti dalle ore 7.30 alle 13.30 di domenica 2 Giugno:

1) via Roma, tratto compreso tra via Grazia Deledda e la Piazza Roma;

2) via Oberhausen, tratto compreso tra la via Napoli e la Piazza Roma.