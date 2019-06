Domenica 23 giugno 2019, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, a Carbonia, si svolgeranno le elezioni dei Comitati di Quartiere.

È eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. Il secondo in graduatoria è vice presidente. In caso di rinuncia espressa dell’avente diritto, subentrano nelle cariche i candidati che seguono in graduatoria.

L’elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dal corpo elettorale sulla base di una unica lista per Comitato. La lista è formata dai candidati inseriti in ordine alfabetico. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

Live Translation

Contatore Visite 395 Oggi:

Oggi: 3386 Ieri:

Ieri: 22670 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 18 Utenti attualmente in linea: